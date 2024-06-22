Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии на 800 млн евро

Объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые поступили в Украину через третьих лиц, по оценкам Financial Times, составил примерно €800 млн. Эту сумму в разговоре с изданием подтвердил и президент Сербии Александр Вучич, отметив, что это сумма «может быть, за два или три года, что-то в этом роде». Он считает это возможностью для развития промышленности, настаивая на том, что не будет принимать ничью сторону в войне.

«Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они делают с этим в конечном итоге — их дело», — цитирует Вучича FT.

Сербия имела процветающую оружейную промышленность во время холодной войны, когда она была частью Югославии, и является производителем боеприпасов советского стандарта, калибры которых до сих пор широко используются в вооруженных силах Украины. Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что оборонная промышленность, в которой занято 20 000 человек в стране с населением 7 млн человек, может быстро развиваться.

Сербия наряду с Венгрией — единственные европейские страны, не присоединившиеся к западным санкциям против России. Страна также не входит в НАТО и ЕС, а ее жители давно испытывают сентиментальную привязанность к России и обиду на Запад после натовских бомбардировок их страны в 1999 году. Белград также рассчитывает на то, что Москва заблокирует международное признание Косово, бывшей сербской провинции, признанной большинством западных стран, но удерживаемой от вступления в ООН Россией и Китаем.

Издание отмечает, что Вучич пытается усидеть на двух стульях, с одной стороны, сопротивляется давлению Запада, требующего принять режим санкций в отношении России, с другой, стремится подстраховаться и сохранить дистанцию между собой и Владимиром Путиным.

По словам аналитиков, для Запада поиск поддержки Украины стал важнее, чем подталкивание лидера Сербии к демократическим реформам. «Вучич замалчивает, что поддержка Украине есть, но не прямая, — говорит Иван Вейвода, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене. — Он говорит размыто. Очевидно, что он не хочет признавать этого — он хочет, чтобы его ультраправые были довольны, — в то время как на самом деле Сербия [предложила] масштабную помощь Украине против России».