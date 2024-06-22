«Важные истории»*: Руководитель Пятой службы ФСБ РФ Сергей Беседа покинул свой пост

Руководитель Пятой службы ФСБ РФ Сергей Беседа покинул свой пост, сообщили «Важные истории» со ссылкой на два источника. Его место занял Алексей Комков, работавший до этого заместителем руководителя службы контрразведки.

Пятая служба специализируется на сборе информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза, именно она перед полномасштабным вторжением России в Украину предоставила информацию об отсутствии серьезного сопротивления на пути российской армии. Эта информация оказалась недостоверной.



По словам собеседников издания, Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова. Формальным поводом для отставки Беседы стало достижение им 70-летия — предельного срока службы, однако «Важные истории» считают, что это в первую очередь следствие борьбы внутри ФСБ за сразу несколько освобождающихся в этом году высокопоставленных должностей, включая кресло самого Бортникова. Директору ФСБ в этом году исполнится 73 года, но на него не распространяются возрастные ограничения из-за высокого звания генерала армии). Однако, как говорят источники издания, Бортников давно «просится на покой по состоянию здоровья».

Ранее должностные перестановки последовали в Министерстве обороны под руководством Андрея Белоусова. Владимир Путин назначил заместителями министра обороны свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву и сына бывшего директора Службы внешней разведки России, бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова Павла Фрадкова. Таким образом, критерий лояльности стал абсолютным при выборе людей на руководящие должности в военном блоке.







*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».