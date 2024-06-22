В России более 150 улиц назвали в честь участников войны в Украине

Как минимум 153 улицы в России названы в честь участников войны в Украине, подсчитал «Холод»*. Это только официальные адреса, включенные в Федеральную государственную информационную систему. При этом при подсчете не учитывали оккупированные регионы. Хотя, например, власти аннексированного Крыма заявили что с 2022 года в честь участников военного вторжения были названы 36 улиц.

Чаще всего улицы называют и переименовывают на юге России: 15 улиц в Дагестане, 12 — в Ростовской области и 17 — в Ставропольском крае, где в новом микрорайоне Невинномысска 11 улиц из 12 названы в честь участников вторжения.

Первая улица появилась в Волгограде еще в 2022 году. Уже 23 марта 2022 года молодежное общественное движение «Молодой десант» объявило, что готовит письма в мэрию и гордуму с просьбой переименовать улицу Ковентри в Центральном районе города и назвать ее в честь посмертно представленного к званию Героя России старшего лейтенанта Дениса Зорина, погибшего 26 февраля в Херсонской области.

Как отмечает издание, улицы переименовывают не только в честь тех, кто заключил контракт с российским Минобороны, но и в честь воевавших в Украине в рядах ЧВК «Вагнер». Например, в честь Канамата Боташева названо сразу четыре улицы в Карачаево-Черкесии, а в честь Алексея Нагина — две в Волгоградской области.

Рекордсменом по количеству названных в свою честь улиц стал военный из самопровозглашенной ДНР, командир батальона «Спарта» Владимир Жога. Его имя носят сразу 14 улиц и один проезд. Сразу после парада Победы в 2022 году Путин встретился в Кремле с отцом погибшего двумя месяцами ранее в Волновахе Жоги и вручил ему медаль Героя России. В тот же день стало известно, что его именем назовут улицы в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Кызыле и Омске.

Переименование улиц в честь участников войны в Украине идет по особому регламенту, игнорируя нормы региональных законов. Например, чтобы присвоить имя погибшего человека какой-либо улице в Костроме, должно пройти пять лет с момента его смерти. Однако один из скверов города был назван в честь военного Алексея Коблова спустя год после его гибели на войне в Украине.

*Признан в России «иностранным агентом».