Суд в Омске отклонил иск Владимира Кара-Мурзы* об оспаривании отказа в предоставлении ему звонков жене и детям

Советский районный суд Омска отказал Владимиру Кара-Мурзе в удовлетворении иска об оспаривании отказа в предоставлении ему телефонных звонков, сообщил проект «За права человека».

Политик хотел поздравить жену с 20-ой годовщиной свадьбы, а старшую дочь с совершеннолетием. Однако врио начальника учреждения подполковник внутренней службы Сергей Ремнев, по словам Владимира, в устной грубой и ничем не мотивированной форме запретил ему эти звонки.



«Я не понимаю как, а главное зачем нужно объяснять, почему для человека важно позвонить своей жене на 20-ю годовщину свадьбы или поздравить своего ребенка с совершеннолетием — то, что у каждого человека по определению бывает один раз в жизни», — сказал Владимир Кара-Мурза в судебном заседании.



Он отметил, что находится в тюрьме более двух лет. За это время политик смог один раз поговорить по телефону с женой и два раза с детьми.



Владимир Кара-Мурза сообщил суду, что не просит обязать администрацию колонии предоставить телефонные звонки, упущенное не вернешь. Однако он просит признать отказы незаконными, чтобы в аналогичной ситуации другие заключенные могли бы получить возможность позвонить родным.

Суд решил не создавать прецедентов и отказал политику в исковых требованиях.

Владимира Кара-Мурзу задержали в апреле 2022 года. В день ареста Минюст объявил оппозиционера «иностранным агентом».

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статьям о «госизмене», военных «фейках» и участии в деятельности «нежелательной» организации. Сначала он отбывал наказание в омской ИК-6, позднее его перевели в ИК-7, чтобы поместить там в Единое помещение камерного типа (ЕПКТ), которого в первой колонии нет, а затем вернули в ИК-6.

19 июня администрация колонии поместила политика на полгода в помещение камерного типа, оно представляет собой тюрьму внутри колонии. Поводом для наказания стало то, что Кара-Мурза в течение нескольких секунд держал руки не за спиной.



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Признан в России «иностранным агентом».