Полину Евтушенко, которой грозит 22,5 года за «госизмену», отправили в карцер на девять дней

26-летнюю Полину Евтушенко, маму шестилетней дочери, обвиняют по шести статьям УК, причем не за действия, а за слова о мобилизации и антивоенные посты. Ей грозит до 22,5 лет колонии, следствие завершено, в ближайшие недели начнется суд.

Майские праздники Евтушенко провела в карцере, за то что выключила телевизор на 10 минут позже положенного времени. Ее продержали в штрафной камере со 2 по 10 мая, об этом она сообщила в письме журналистке издания «Холод»*. «В целом там нормально. Стены моего любимого цвета — зеленого. Окно смотрит прямо на березки и снег, даже видно небо и солнце», — написала Евтушенко.

Полину Евтушенко арестовали в июне прошлого года за публикацию в Инстаграме** инструкции по сдаче в плен. В решении суда по мере пресечения указано, что она якобы «склоняла жителя Самары к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, а именно к вступлению в вооруженное формирование Легион «Свобода России»*** — формирование россиян, воюющих на стороне Украины.

По информации «Первого отдела»*, изначально девушку обвиняли в совершении преступления по двум статьям УК — о «подготовке к госизмене» и о «призывах к терроризму». В окончательном варианте обвинительного заключения указаны уже шесть статей УК.



За разговоры о войне ей вменяют статьи «приготовление к госизмене» и «содействие террористической деятельности».



За два поста в соцсетях — статью о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности». Еще четыре поста стали «публичным оправданием терроризма». Некоторые посты послужили поводом для преследования по статье о «реабилитации нацизма». Также в обвинении указана статья о военных «фейках».

Евтушенко грозит до 22,5 лет лишения свободы.





*Признаны в России «иностранными агентами».

**Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.

***Признан в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.

Фото: «Первый отдел»



