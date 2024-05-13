Обрушение многоэтажки в Белгороде могло произойти после прилета с российской стороны

Как пишет «Агентство»*, сразу несколько военных аналитиков поставили под сомнение официальную версию причин обрушения подъезда в жилой десятиэтажке в Белгороде. По версии Минобороны России, в высотку попал осколок сбитой российской ПВО украинской ракеты «Точка-У». Однако картина разрушений это опровергает.

Белгородский канал «Пепел» практически сразу после публикации видео «прилета» написал, что с северо-восточной части здания не осталось ни одного целого окна в отличии от юго-западной.



OSINT-аналитик Оливер Александер отметил, что на видео взрыва с юго-западной стороны не видно падения боеприпаса. По его мнению, это связано с тем, что единственное видео попадания снаряда снято камерой, которая «смотрит на юго-западную сторону здания, а взрыв, вероятно, был вызван неудачей российской планирующей бомбы, упавшей на северо-восточную сторону».



Повреждения машин и гаражей также было исключительно с северо-восточной стороны обрушившегося дома. Подобные повреждения можно было ожидать после попадания планирующей бомбы на нижние этажи здания, считает Александер.

Военный аналитик Ян Матвеев* написал, что на кадрах разбора завалов именно на северо-восточной стороне дома видны обгорелые участки, это указывает на попадание с северо-востока, по его мнению, основной взрыв был там.



Матвеев также обратил внимание, что на месте взрыва нет следов от удара поражающих элементов, которые во время взрыва ракеты от «Точки-У» разлетаются на открытом пространстве на расстояние в 3 гектара. Так как ракета российской ПВО также может разбрасывать шрапнель, отсутствие ее следов может свидетельствовать о взрыве авиабомбы, пояснил «Агентству» аналитик. При этом он допустил, что следов поражающих элементов может быть не видно из-за завалов.

Сооснователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев* считает самой очевидной версией случившегося попадание российской зенитной управляемой ракеты (например, от комплекса С-300). Другой «довольно очевидной версией» он назвал нештатный сход авиабомбы ФАБ-250 или ФАБ-500. «В пользу этой версии говорит то, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске планирующих авиабомб по Харьковской области», — добавил Левиев. За последние 2,5 месяца, по подсчетам канала ASTRA над Белгородской областью «уронили» 33 авиабомбы, семь из них — только за последние четыре дня. Как пояснил «Агентству» военный аналитик Кирилл Михайлов, нештатный сход характерен для авиабомб с модулями УМПК, которые чаще всего крепятся на истребители-бомбардировщики Су-34. Нештатное срабатывание происходит из-за несовершенства конструкции. «При нештатном сходе боеприпаса крылья модуля не раскрываются, и бомба свободно падает вниз. Иногда она при этом детонирует», — добавил он.



Подъезд многоэтажного дома в Белгороде после попадания боеприпаса обрушился 12 мая, из-под завалов извлекли тела 15 погибших, 27 человек получили ранения разной тяжести.





*Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: РИА Новости