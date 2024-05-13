ФСИН за два года войны заработал более 112 млрд рублей, что на 20% превышает довоенные доходы

ФСИН за 2022-2023 годы перечислил в бюджет России 112,36 млрд рублей — это на 20% больше, чем за два года, предшествовавших полномасштабной войне в Украине. Такие данные «Верстка»* обнаружила в сборнике Научно-исследовательского института ФСИН.

Как пишет издание, в 2022 году ФСИН заработал как минимум 53,86 млрд рублей, в 2023 году — 58,5 млрд рублей, следует из данных, которые сотрудники НИИ ведомства представили на конференции в апреле. В докладе не указано, сколько именно было получено за счет труда заключенных, однако в отчете Минфина есть данные, что 45,6 млрд рублей в 2022 году было заработано благодаря продаже услуг и товаров, произведенных заключенными. Годом ранее сумма была 40,1 млрд рублей.



Также по данным Минфина за 9 месяцев прошлого года заключенные заработали для ФСИН более 32 млрд рублей.



Как считают опрошенные «Версткой» эксперты, рост доходов по сравнению с довоенными годами связан с выполнением оборонных заказов, к которым привлекают заключенных в качестве дешевой рабочей силы.



Анонимный сотрудник «Фонда помощи заключенным» рассказал изданию, что заключенные, которых отправляют на принудительные работы, могут попасть на коммерческие предприятия, с которыми ФСИН заключает контракты. «Сейчас в Московской области такие осужденные шьют военную форму для одного из российских брендов спецодежды. Их рабочий день длится с 8 утра до 6 вечера. Живут в общежитиях в ангарах из профнастила. Платят им по 30 тысяч рублей. В Московской области никто, кроме осужденных, за такие деньги работать не будет», — отметил сотрудник фонда.



При этом средняя зарплата заключенного составляет 7187 рублей, все зависит от видов работ. «Например, на производстве картонной тары зарабатывают до 12 тысяч рублей. В швейном цеху платят 2 тысячи рублей в месяц. Есть вредные производства, где зарплата может доходить до 60 тысяч. Отказаться от работы нельзя, за невыполнение плана можно попасть в ШИЗО», — рассказал анонимный источник.

Как пишет «Верстка», ученые и инспекторы ФСИН в последних публикациях призывают перенять опыт советских ГУЛАГов, в которых осужденные производили продукты питания для фронта.







*Признана в России «иностранным агентом».