Юлия Навальная передаст денежную часть Дрезденской премии семьям политзаключенных Лилии Чанышевой* и Ксении Фадеевой*

12 мая в Дрезденском государственном драматическом театре награду вручили вдове политика Юлии Навальной.

«Алексею присудили Дрезденскую премию мира. Она вручается за вклад в предотвращение войн и конфликтов. Прямо сейчас в Европе идет кровавая война, которую начал Путин. Алексей отдал жизнь, борясь с ним. Он всегда говорил об угрозе, которую Путин несет всему миру. И я буду говорить об этом всегда, пока Путин у власти.



Война закончится, и Россия обязательно станет прекрасной и свободной, как об этом мечтал мой муж. И как об этом мечтают россияне, услышавшие его призыв и продолжающие его борьбу.



Я хочу посвятить Дрезденскую премию тем, кто сейчас в России борется за мир, рискуя очень многим. Денежную часть премии я хотела бы передать семьям двух молодых женщин, соратниц Алексея — Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой.



Они в России. Все эти годы они вместе с Алексеем плечом к плечу боролись с Путиным. За это Лилия и Ксения были приговорены к чудовищным тюремным срокам. Им, как и всем другим выступающим против Путина россиянам, сейчас очень нужна поддержка всего мира, всех добрых людей».



Экс-главу томского «штаба Навального»** Ксению Фадееву 29 декабря 2023 года приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в «организации экстремистского сообщества и участии в деятельности организации, посягающий на права граждан».



Бывший координатор уфимского «штаба Навального» Лилия Чанышева сначала получила по аналогичному обвинению 7,5 лет колонии, а потом по апелляции прокуратуры срок увеличили до 9,5 лет.

Дрезденскую премию мира с 2010 года присуждают лицам, которые внесли выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Среди предыдущих лауреатов — бывший президент СССР Михаил Горбачев, который получил ее в 2010 году.







*Внесены в списки «экстремистов и террористов».

**Признаны в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.