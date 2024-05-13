Башкирского блогера, который потребовал «прикрыть» памятник «Родина-мать», обвиняют в реабилитации нацизма

В феврале блогер из Башкирии Расул Ахияртдинов записал видеообращение к Владимиру Путину, где попросил изменить внешний вид памятника Родина-мать в Волгограде. Блогер назвал скульптуру «ошибкой Советского Союза». По словам Ахияртдинова, «мать так выглядеть не может».

Как пишет «7×7»*, спустя сутки он извинился перед всеми, кого оскорбила его просьба реконструировать памятник. Но СК уже успел усмотреть в ролике «высказывания об оскорблении чувств верующих».

Видео вышло после того, как в московском аэропорту задержали 23-летнюю Алену Агафонову из Самары, которая в июле прошлого года сняла на видео, как «щекочет» грудь «Родины-матери». В действиях девушки следствие усмотрело реабилитацию нацизма. Обвинение посчитало, что девушка совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия» на месте памятника. За это она получила 10 месяцев принудительных работ. А решивший развить претензии обвинения башкирский блогер сам стал фигурантом уголовного дела.



По информации «МК», в мае по требованию Александра Бастрыкина материалы по делу Ахияртдинова были отправлены в Москву, и против поборника морали было возбуждено уголовное дело о «реабилитации нацизма». Максимальное наказание по статье — пять лет тюрьмы.





*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: РИА Новости