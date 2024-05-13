Экс-руководитель штаба Навального* в Уфе Лилия Чанышева** написала прошение о помиловании

Текст предполагаемого прошения опубликовал пропагандистский телеканал Russia Today. Позже адвокат Лилии Чанышевой Рамиль Гизатуллин заявил «7×7»***, что хотя сам не видел документ, но «не сомневается в его подлинности» и подтвердил, что прошение написано почерком Чанышевой.

Источники «Idel.Реалии»**** также подтвердили существование такого обращения от 19 апреля этого года и факт его отправки на имя Владимира Путина. И предоставили текст самого прошения.



В своем ходатайстве Чанышева указывает, что она «с апреля 2021 года добровольно прекратила участие и руководство организацией, признанной в августе 2021 года экстремистской». Также она указывает на престарелых родителей и то, что еще в 2021 году планировала отойти от общественно-политической деятельности и посвятить себя семье.



Также Чанышева пишет, что уже отбыла три года шесть месяцев из назначенного ей срока лишения свободы, а также выплатила назначенный ей по приговору штраф в размере 400 тысяч рублей и просит освободить ее от дальнейшего отбывания наказания.



По закону, для получения помилования осужденный должен написать прошение на имя Владимира Путина и передать его руководству колонии. Оно поступает в региональную Комиссию по вопросам помилования, которая должна со своим заключением направить его губернатору, а тот после утверждения передает документы Путину.



В июне 2023 года суд приговорил Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии по делу о создании «экстремистского сообщества» из-за причастности к штабам Навального. В апреле 2024 года Верховный суд Башкортостана увеличил срок наказания до девяти с половиной лет колонии общего режима. О пересмотре дела и ужесточении наказания просила прокуратура.



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Признаны в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.

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Внесена в реестр «экстремистов и террористов».

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Признан в России «иностранным агентом».

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Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: ТГ канал групп поддержки Лилии Чанышевой