Close

#Новости

Экс-руководитель штаба Навального* в Уфе Лилия Чанышева** написала прошение о помиловании

13.05.2024

В ходатайстве она указала, что в апреле 2021 года «добровольно прекратила участие и руководство организацией», признанной в августе «экстремистской»


Текст предполагаемого прошения опубликовал пропагандистский телеканал Russia Today. Позже адвокат Лилии Чанышевой Рамиль Гизатуллин заявил «7×7»***, что хотя сам не видел документ, но «не сомневается в его подлинности» и подтвердил, что прошение написано почерком Чанышевой.

Источники «Idel.Реалии»**** также подтвердили существование такого обращения от 19 апреля этого года и факт его отправки на имя Владимира Путина. И предоставили текст самого прошения.

В своем ходатайстве Чанышева указывает, что она «с апреля 2021 года добровольно прекратила участие и руководство организацией, признанной в августе 2021 года экстремистской». Также она указывает на престарелых родителей и то, что еще в 2021 году планировала отойти от общественно-политической деятельности и посвятить себя семье.

Также Чанышева пишет, что уже отбыла три года шесть месяцев из назначенного ей срока лишения свободы, а также выплатила назначенный ей по приговору штраф в размере 400 тысяч рублей и просит освободить ее от дальнейшего отбывания наказания.

По закону, для получения помилования осужденный должен написать прошение на имя Владимира Путина и передать его руководству колонии. Оно поступает в региональную Комиссию по вопросам помилования, которая должна со своим заключением направить его губернатору, а тот после утверждения передает документы Путину.

В июне 2023 года суд приговорил Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии по делу о создании «экстремистского сообщества» из-за причастности к штабам Навального. В апреле 2024 года Верховный суд Башкортостана увеличил срок наказания до девяти с половиной лет колонии общего режима. О пересмотре дела и ужесточении наказания просила прокуратура.


*Признаны в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.
**Внесена в реестр «экстремистов и террористов».
***Признан в России «иностранным агентом».
****Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».
Фото: ТГ канал групп поддержки Лилии Чанышевой

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.