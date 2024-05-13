За последние четыре дня над Белгородом опять «уронили» семь авиабомб

Канал Baza cообщил 13 мая, что в Белгородской области упала бомба ФАБ-500. По предварительной информации, авиабомба упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в поселке Разумное-54 Белгородского района области. О падении боеприпаса местные жители сообщили в экстренные службы. Тяжелая бомба зарылась в землю и не взорвалась. По данным «Базы», пострадавших нет, жителей близлежащих домов планируют эвакуировать, уничтожение боеприпаса запланировано на сегодня.

Между тем белгородский канал «Пепел» со ссылкой на местных жителей, которые жалуются под постами губернатора, утверждает, что утром 13 мая «уронили» еще одну авиабомбу, которая взорвалась в нескольких метрах от первой. Воронка от взрыва находится в нескольких десятках метров от домов на Вересковой улице. Власти эвакуируют близлежащие дома, чтобы достать авиабомбу.

Губернатор Вячеслав Гладков практически через сутки решил сообщить, что в поселке Разумное «упали взрывоопасные предметы». «Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы. Всего выехали самостоятельно около 250 человек», — добавил Гладков.

Как сообщает ASTRA, 10 мая ВКС РФ сбросили на Белгородскую область сразу 4 ФАБа. ФАБ-500 в этот день нашли на дороге по пути из поселка Комсомольский в село Ближнее Белгородского района. Бомбу уничтожили 11 мая, пострадавших нет.



В самом поселке Комсомольский утром 10 мая нашли еще одну ФАБ-500. Бомбу обнаружили у жилого дома на улице Южная. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

В районе села Яблочково 10 мая нашли ФАБ-250. Никто не пострадал. ФАБ-500 в этот же день сбросили в районе поселка Разумное. Жителей не эвакуировали, никто не пострадал.

11 мая ФАБ-250 нашли в Новой Таволжанке на территории ООО «Новая Заря». Боеприпас уничтожили 11 мая, пострадавших нет.

Официально власти перестали сообщать об упавших российских авиабомбах. Сначала это называли «нештатным сходом боеприпасов», однако когда «сходы» стали периодическими и «штатными», информацию закрыли.



По подсчетам издания, за последние 2,5 месяца 33 российские авиабомбы упали на территории России. 4 мая после очередного «схода» ФАБ-500 пострадали 7 человек.



«Пепел» пишет, что для того чтобы бомбить цели на территории Украины и не подставлять самолеты под огонь ПВО, фугасные авиабомбы стали снабжать специальными «крылышками» — модулями планирования и коррекции, которые позволяют бомбам, сброшенным над Белгородом, планировать до целей на территории Украины. Однако эта система несовершенна и происходят частые сбои.



Фото: Пепел