В Липецкой области при атаке беспилотников загорелась электроподстанция

По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, БПЛА атаковали Становлянский округ региона, в результате чего загорелась электроподстанция, жертв нет.



В Белгородской области в результате «прямого попадания снаряда» полностью разрушены жилой дом, баня и гараж, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались легкими царапинами и ссадинами», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что всего в регионе при ночной атаке были повреждены пять домов и три автомобиля.



По данным Минобороны России, в ночь на 13 мая над Липецкой областью сбили четыре беспилотника, над Белгородской — 12 дронов и 12 ракет «Ольха», восемь дронов уничтожили над Курской областью, а также семь беспилотников и четыре ракеты Storm Shadow — над аннексированным Крымом.

Между тем источники ASTRA сообщили, что в результате атаки беспилотников на НПЗ «Первый завод» в Калужской области 10 мая произошла утечка 5 тонн нефти. Официально власти подтверждали атаку, но об ущербе не сообщали.



Как выяснила ASTRA, один из беспилотников попал в нефтеперерабатывающее оборудование НПЗ «Первый завод», также загорелись 3 цистерны с топливом. Помимо этого, в результате пожара повреждения получил нефтепровод, что привело в разливу 5 тонн нефти. Никто не пострадал.

