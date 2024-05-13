Генштаб ВСУ признал, что Россия добилась тактических успехов в наступлении на Харьковском направлении

Украинский Генштаб заявил о сложной обстановке на Харьковском направлении после начала российского наступления. По данным украинских военных, в районе города Волчанск российские войска добились тактических успехов.

Украинский проект Deep State подтверждает, что российским военным удалось закрепиться в нескольких селах на харьковском и волчанском направлениях.

Как сообщается в сводке Генштаба, россияне привлекли значительные силы для наступления на город — до пяти батальонов. За последние сутки в боях на этом направлении российская армия потеряла более 100 человек, утверждает украинское командование.

При этом украинский офицер, воюющий на Волчанском направлении, рассказал «РБК-Украина», что ситуация осложняется тем, что у ВСУ нет надлежащих укреплений в этом районе.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за несколько дней из Волчанска и населенных пунктов Харьковского района были эвакуированы почти шесть тысяч человек.



Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают новые тактические продвижения российских войск на севере Харьковской области на Волчанском направлении, а также продолжение ограниченных наступательных операций РФ в этом районе.



Со ссылкой на военного обозревателя «Информационного сопротивления» Константина Машовца в Институте изучения войны отметили, что близость Волчанска к границе с Россией дает российским силам «много возможностей»: позволяет проводить операции ограниченными силами и средствами, предоставляет российским войскам «небольшое плечо доставки» и позволяет быстро доставлять топливо и вооружение на линию фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в воскресенье заявил, что задачей номер один сейчас является «срывать российские наступательные замыслы».

Как отмечает ISW, российское наступление на Волчанск «в значительной степени» является следствием негласной политики Запада о том, что ВСУ не могут использовать предоставленные им западные системы для ударов по военным целям в России.



По мнению аналитиков, разрешения от Великобритании для Украины использовать вооружение для ударов по РФ недостаточно, тем более это случилось слишком поздно, чтобы позволить ВСУ затормозить способности России сосредоточить войска вдоль границы. Украинские силы «имели бы большую пользу» от возможности использовать передовые системы западных вооружений большой дальности, чтобы нанести удары по российским логистическим узлам и маршрутам, которые сейчас обеспечивают харьковское наступление РФ, но вместо этого ВСУ приходится полагаться на ограниченные и истощенные запасы собственного оружия, отмечают в ISW.



«Российские силы пользуются плодами долгосрочного ограничения Украины в использовании предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по законным военным целям на территории России — территории, от которой теперь зависят российские силы для проведения своих наступательных операций на севере Харьковской области», — подчеркивается в докладе Института изучения войны.

Между тем аналитики напомнили об эффективности использования западного оружия для нанесения ударов по военным целям. «Украинские силы ранее использовали предоставленные США HIMARS с разрушительным эффектом, в частности вынудив российские войска уйти с западного (правого) берега Херсонской области в ноябре 2022 года и продолжали использовать HIMARS и другое оружие, предоставленное США и Западом, для нанесения ударов по российским силам, сосредоточенным в тылу и глубоком тылу оккупированной Украины», — отметил ISW.

The Wall Street Journal пишет, что российская армия увеличила интенсивность ракетных ударов и ударов дронами по Украине на 45% по сравнению с предыдущим полугодием.

В Институте изучения войны считают, что российские войска в данный момент не ставят целью захват Харькова, а пытаются оттянуть украинские силы с других направлений и создать «буферную зону» для защиты Белгорода.





Фото: Генеральный штаб ВСУ