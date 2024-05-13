В Приморье местного жителя задержали по статье о «госизмене»

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки Украины, сообщила антитеррористическая комиссия Приморского края.

Как утверждают силовики, задержанный занимался шпионажем в пользу ГУР и «подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России». На опубликованном видео задержанный полностью признает вину, отметив, что передаваемая им информация «могла навредить российским военнослужащим». Однако что это была за информация, задержанный не раскрывает. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Отмечается, что ему грозит пожизненный срок.

27 апреля в Приморье по аналогичным обвинениям задержали еще одного местного жителя. Ему вменили «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». По данным ФСБ, он установил контакт с Легионом «Свобода России»*.

2 мая в регионе задержали жителя Приморского края, который якобы «работал на Главное управление разведки МО Украины» и собирал данные об объектах военной инфраструктуры края.

Активность в поисках «шпионов» и «изменников» увеличилась во всех регионах России. ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» из Нижегородской области по подозрению в госизмене, сообщило 13 мая РИА «Новости». Ему вменяют финансирование ВСУ. Отягчающими обстоятельствами стали «участие в несанкционированных митингах», а также то, что мужчина покидал территорию России, «скрываясь от частичной мобилизации».

По подсчетам проекта «Первый отдел»**, прошлый год стал рекордным по делам о госизмене. За 10 лет количество таких дел выросло в 10 раз.

В 2023 году 862 человека осудили за преступления «против основ конституционного строя и безопасности государства». Почти четверть из них признала вину, а 19 человек заключили досудебное соглашение, то есть их дела рассматривались без исследования доказательств, а обвиняемые должны были сотрудничать со следствием. К этому же типу преступлений относятся «госизменники», «шпионы» и «сотрудничающие с иностранными государствами». Все они были отправлены в колонию на срок от трех до 20 лет, один обвиняемый получил пожизненный срок.

При этом в 2023 году почти половину обвиняемых в «госизмене» (15 человек) осудили за преступление, которое не случилось — за «приготовление» или «покушение» на госизмену.





*Признан в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.

**Признан в России «иностранным агентом».