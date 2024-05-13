Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел закон об «иноагентах» за 67 секунд

Издание «Эхо Кавказа»* сообщило, что юридический комитет парламента Грузии рассмотрел и поддержал закон об «иноагентах» в третьем чтении за 67 секунд.

Завтра, 14 мая, правящая партия «Грузинская мечта» планирует рассмотреть и утвердить в окончательном третьем чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» на заседании сессии.

Всю ночь в Тбилиси проходили акции протеста с требованием не принимать этот закон. Протестующие планировали не пустить депутатов в здание парламента, чтобы заблокировать работу по принятию закона об «иноагентах».



Однако под утро спецназ жестко оттеснил протестующих от входа в парламент, нескольких человек при этом избили. Накануне ворота перед зданием укрепили дополнительными решётками и балками.



По данным МВД Грузии, у парламента задержаны 20 человек, один из них гражданин России, один — США, еще один иностранный гражданин отказался называть свою личность.

В случае принятия законопроекта президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает протестующих, обещала наложить на него вето.



Законопроект касается некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируют из-за рубежа более чем на 20%. Все они должны будут заполнить форму, установленную Минюстом страны, и ежегодно подавать декларации в Национальное агентство публичного реестра. Маркировки, как в российском законе, не предусмотрены, однако за уклонение от регистрации будут налагаться штрафы.







*Признано в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: SOTA