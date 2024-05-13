Есть дело, а человек найдется

Утром 12 мая неизвестные в штатском и балаклавах пришли в в квартиру Сергея Коноплянко, отца сотрудника «Мемориала» Константина Коноплянко, с обыском. Об этом сообщил телеграм-канал «Общество Мемориал» спустя 12 часов после начала обыска, когда Коноплянко удалось связаться с правозащитниками. Сам сотрудник «Мемориала», историк-славянист Константин Коноплянко сейчас находится за границей.

Поздно вечером после обыска, который шел весь день, отца сотрудника «Мемориала» увезли в Тверь для проведения «оперативно-розыскных мероприятий». Как отмечает «ОВД-Инфо»**, следственные действия не могут проводится после десяти часов вечера.



О возможных причинах обыска и целях «мероприятий» в Твери ничего неизвестно. Связаться с Сергеем Коноплянко не получается ни у родственников, ни у адвоката, который во время «следственных действий» ждал своего подзащитного за дверью.



28 декабря 2021 года Верховный суд по иску прокуратуры ликвидировал Международное общество «Мемориал», а 29 декабря Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении ПЦ «Мемориал».



Весной 2023 года стало известно, что в отношении «Мемориала» возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Поводом стали кейсы трех людей, которых организация включила в «Базу жертв политического террора СССР», силовики утверждают, что они якобы сотрудничали с оккупантами в годы Великой Отечественной войны. У нескольких сотрудников «Мемориала» по этому делу прошли обыски.







*Признан в России «иностранным агентом», ликвидирован по решению суда.

**Признан в России «иностранным агентом».