Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза

Владимир Путин предложил Совету Федерации нового министра обороны вместо Сергея Шойгу. Им станет бывший вице-премьер по экономике Андрей Белоусов.

Сергей Шойгу станет главой Совбеза.

Путин своим указом освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совебеза «в связи с переходом на другую работу». О новой должности Патрушева будет объявлено в ближайшие несколько дней, начальник Генштаба Валерий Герасимов остается на своей должности, заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, председателем Счетной палаты предлагается назначить Бориса Ковальчука — сына друга Путина Юрия Ковальчука.



На пост главы МИД Путин предложил переназначить Сергея Лаврова, ФСБ — Александра Бортникова, СВР — Сергея Нарышкина, Минюста — Константина Чуйченко, Росгвардии — Виктора Золотова, МЧС — Александра Куренкова, МВД — Владимира Колокольцева.

