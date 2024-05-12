В Татарстане призыв к изучению родного языка признали сепаратизмом

Суд в Азнакаево назначил Рузиле Шарафутдиновой два штрафа на общую сумму 80 тысяч руб. по административным делам о возбуждении вражды и призывам к сепаратизму, сообщил канал «Idel.Реалии»*.

Основанием стали два аудиособщения в телеграм-чате в октябре прошлого года.

«Все одно и то же: начинаем изучение с этого самого дома. Чтобы язык не исчез. И за границей, и в других регионах за века язык не пропал. Не кончили ведь. Татары рассыпаны по всей земле. Поэтому нужно требовать свободу. Свободу Татарстану! Бороться!» — говорилось в одном из сообщений.

Возбуждение административных дел прокуратурой, передача их в суд и решение суда состоялись в один день. Шарафутдинову признали виновной по двум административным статьям: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в интернете». По первой статье женщину оштрафовали на 10 000 рублей, по второй — на 70 000.

В постановлениях по обоим делам приводится объяснение эксперта-лингвиста Екатерины Палехи, которая пришла к выводу, что в аудиосообщении Шарафутдиновой «содержится призыв настойчиво добиваться, предъявлять требования освободить Татарстан, то есть предоставить ему независимость, «свободу» (из контекста: от русской/российской власти, ее законов), призывает аудиторию упорно добиваться этого». По мнению Палехи, «основой для призыва становятся повторяющиеся контексты с признаками разжигания вражды в отношении группы «русские/россияне/российская власть».



Екатерина Палеха также проводила экспертизу по делу Зульфии Ситдиковой, которую обвиняют в повторной «дискредитации» армии и «реабилитации нацизма». Она обнаружила в лозунгах «9 wая» и «Нет войне» «унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны».







*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».