«Гробовой» фронт

В марте 2022 года Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 млн рублей за погибшего на войне в Украине. В начале этого года сумма была проиндексированы и увеличена на 5,5%. Эти деньги выплачиваются в равных долях законным супругам, родителям, официальным опекунам и лицам, находящимся на иждивении — в этот список входят все дети, даже совершеннолетние.

Издание «Вот так» собрало истории о том, как родственники погибших российских военных судятся из-за «гробовых» выплат друг с другом и с государством. Многие из них — малообеспеченные жители небольших населенных пунктов, никто не хочет упустить возможность разбогатеть или хотя бы выплатить долги и кредиты.

По закону в случае гибели участника «СВО» семьям военнослужащих положены страховка (3,1 млн рублей), единовременное пособие (5,5 млн рублей), выплата за Орден Мужества (пять окладов военнослужащего) и социальные льготы.

Самой частой ситуацией являются споры между разведенными родителями погибших бойцов. Если отец не лишен родительских прав, он имеет право на все выплаты. Причем деньги ему будут перечислены, даже если он на них не претендует. В Свердловской области мужчина почти 20 лет находился в розыске из-за долгов по алиментам. Оказалось, что для получения «гробовых» даже это не помеха, поскольку его имя указано в свидетельстве о рождении в графе «отец». Поэтому матерям приходиться доказывать в суде, что бывший муж бросил ребенка при рождении или в детстве и не воспитывал его.



Оксана Назаренко на «гробовые» деньги за сына открыла ресторан в Архызе. Два года назад ее сын Андрей погиб на войне, и государство выплатило матери 6 млн рублей за погибшего сына. На половину этой суммы претендовал отец парня, хотя развелся с Оксаной, когда мальчику было два года и участия в его жизни он не принимал. Как рассказывает Оксана, на кладбище его отец подошел к военкому и сказал: «Здравствуйте, я папа. Куда мне документы предоставить для выплат?»



Оксана, чтобы получить выплату, подала в суд Джегутинского района Карачаево-Черкесии, который вынес решение в ее пользу. Мужчина подал на апелляцию и выиграл сначала апелляционный суд, а потом кассационный. Единственным доказательством в его пользу было несколько строк переписки 10-летней давности. Верховный суд отменил решение кассационного суда и отправил дело на новое рассмотрение. 17 апреля 2024 года, спустя два года тяжб, женщина выиграла дело.



Согласно определению Верховного суда, формально выплата алиментов и единичное общение в соцсетях не может считаться полноценной заботой родителя о своем ребенке. Поэтому такой член семьи не может получать выплаты за гибель военнослужащего.



Однако несмотря на это суды продолжаются, а родственники продолжают делить деньги за убитых военнослужащих.







*Признан в России «иностранным агентом».