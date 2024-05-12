В Тбилиси прошел один из самых массовых маршей против закона об «иноагентах»

Вечером 11 мая протестующие выдвинулись в сторону площади Европы из разных точек города. По оценке Reuters, на шествии собрались 50 тысяч человек, по данным телеканала Mtavari Arkh — не менее 200 тысяч. Согласно кадрам, снятым с дрона, на площади Европы в Тбилиси и близлежащих улицах присутствовало от 169 до 200 тысяч человек, такой подсчет провели с помощью Mapchecking с использованием разных значений плотности.

Митинг состоялся на следующий день после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство будет продвигать законопроект, несмотря на противодействие граждан и, в частности, «введенной в заблуждение» молодежи. При этом он отметил, что его принятие никак не повлияет на внешнеполитический курс страны, в том числе на интеграцию в Евросоюз и НАТО, которая «определялась как конституционная задача правительства».



Между тем даже обсуждение уже повлияло на отношения с Евросоюзом. Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

По мнению депутатов Европарламента, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об «иноагентах», инициированного «Грузинской мечтой», вышли за рамки дозволенного.



«Призываем вас занять твердую позицию и предпринять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии «Грузинская мечта» противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть приостановлен без ее дальнейшего прогресса на пути вступления», — сказано в документе.



Парламент Грузии рассмотрит законопроект в третьем, окончательном, чтении 13 мая. Протестующие планируют снова выйти на акции протеста вечером 12 мая, установить у здания парламента палатки и препятствовать входу депутатов.



Закон об «иноагентах» вносят в парламент второй раз. В 2023 году в результате массовых протестов рассмотрение закона удалось отсрочить. Парламент страны второй раз зарегистрировал закон в начале апреля этого года. Против него выступает оппозиция, президент Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус. Они считают, что эта инициатива поставит крест на интеграции страны в Евросоюз.

Законопроект касается некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируют из-за рубежа более чем на 20%. Все они должны будут заполнить форму, установленную Минюстом страны, и ежегодно подавать декларации в Национальное агентство публичного реестра. Маркировки, как в российском законе, не предусмотрены, однако за уклонение от регистрации будут налагаться штрафы.







Фото: Федор Худокормов для @PaperKartuli