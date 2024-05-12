В Белгороде в результате ракетной атаки в 10-этажном доме полностью обрушился один подъезд

UPD: Как сообщил Вячеслав Гладков утром 13 мая, из под завалов извлечены тела 15 человек, 27 человек получили ранения.





Белгородские СМИ около 11.30, через 10 минут после объявления ракетной опасности, сообщили, что в городе на улице Щорса обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, причем подъезд был полностью разрушен с 1 по 10 этаж.

Позже информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. «Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал он в своем телеграм-канале.

По информации Baza, как минимум 4 человека погибли, пострадали 35 человек. По предварительным данным, снаряд, разрушивший дом, был выпущен из РСЗО «Ольха».

СК возбудил уголовное дело о теракте. «12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие», — сообщили в пресс-релизе Следственного комитета.

Официальное количество жертв и пострадавших не сообщается. Оперативные службы заявили,, что под завалами могут находится около 20 человек. Существует угроза обрушения соседних подъездов, из дома эвакуируют всех жителей. Спасатели и военные приступили к разбору завалов. Во время этих работ обрушилась крыша дома, и под завалом оказались несколько спасателей.

Минобороны сообщило, что обрушение дома произошло из-за попадания фрагмента сбитой ПВО ракеты «Точка-У». «В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», — добавили в ведомстве.





Фото: Скриншот из видео в ТГ Вячеслава Гладкова