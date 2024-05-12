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#Новости

НПЗ в Волгоградской области атаковали беспилотники

12.05.2024

Губернатор региона утверждает, что пожар быстро потушили, украинские источники настаивают на сильных повреждениях


В ночь на 12 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Красноармейском районе Волгоградской области.

В результате падения и детонации на предприятии начался пожар. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждает, что пожар удалось оперативно потушить.

Между тем «РБК-Украина» со ссылкой на источники в ГРУ Украины пишет, что Волгоградский НПЗ получил существенные повреждения: пострадали две установки первичной переработки нефти, кабель управления воздушными холодильниками и дымовая труба печи.

Также издание сообщило, что ночью были атакованы нефтебаза «Калуганефтепродукт» в населенном пункте Людиново, а также Новолипецкий металлургический комбинат.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате одного дрона над Волгоградской областью, еще три были сбиты в Брянской и два в Липецкой областях. Над Белгородской областью ПВО уничтожила две ракеты «Точка-У», заявили в ведомстве.

Волгоградский НПЗ «Лукойла» — один из крупнейших производителей нефтепродуктов в России. Мощность завода составляет 14,8 млн тонн. В развитие производства вложили более $4 млн. НПЗ специализируется на выпуске топлива и компонентов масел. Предприятие уже подвергалось атакам беспилотников в феврале и апреле текущего года.

За первые три месяца текущего года было атаковано 15 НПЗ в 10 регионах России, их общая перерабатывающая мощность — 192 млн тонн нефти в год.


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