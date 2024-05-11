Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму новый состав кабмина

В новом правительстве Мишустина новый первый вице-премьер — Денис Мантуров, который ранее возглавлял Минпромторг. Бывшие первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко в новую команду не вошли.

На место Абрамченко пришел экс-глава Минсельхоза, сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев, а его место займет первый заместитель в ведомстве — Оксана Лут.

Еще один новый вице-премьер — Виталий Савельев, бывший министр транспорта.

В составе правительства четыре губернатора. Кузбасский глава Сергей Цивилев, который женат на двоюродной племяннице Владимира Путина, будет министром энергетики. Роман Старовойт из Курской области, которая находится практически под ежедневными обстрелами, станет министром транспорта. Хабаровской губернатор Михаил Дегтярев, которого отправили усмирять регион после ареста Фургала, станет министром спорта, а калининградский Антон Алиханов возглавит Минпромторг.

Остальные министры останутся на своих местах.