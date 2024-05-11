Бизнес Татарстана обратится в правительство РФ с просьбой решить проблему с переводом платежей в Китай

Предприятия и бизнесмены Татарстана обратятся в правительство и Центробанк России с просьбой помочь решить проблему с переводом платежей в Китай, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на депутата Госсовета республики Рустама Нигматуллина. Более десятка банков из Поднебесной блокируют операции в юанях из России. По словам бизнесменов, в последние недели ситуация усугубилась.

«Страдают наши предприятия — от крупных до малых. Все, кто связан с импортом и экспортом, закупают материалы, комплектующие, оборудование и прочее. Есть проблема с недопоставкой товаров. Много обращений от предпринимателей ко мне, в промышленный кластер Татарстана, в минпромторг и структуры поддержки», — рассказал Нигматуллин.



Как с удивлением обнаружил бизнес республики, «банковская система страны находится не под контролем Коммунистической партии, и наша политическая дружба не может в полной мере влиять на нее». А текущие проблемы могут спровоцировать дефицит санкционных товаров в России.



В декабре 2023 года банки Китая перестали проводить любые платежи в долларах с контрагентами из РФ из-за санкций США. В феврале стало известно, что главный для российских импортеров китайский банк Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией.



Кроме того, крупнейшие банки Китая — China Construction Bank (CCB) и Bank of China — с начала года перестали принимать платежи из российских банков, находящихся под санкциями.

Месяц назад стало известно, что китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за детали для сборки электроники.



Ужесточение связывают с указом президента США Джо Байдена, согласно которому иностранные банки могут попасть под санкции за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и поставками российскому ВПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах. Изменили политику и банки ОАЭ.





