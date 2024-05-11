В Белгородской и Курской областях в результате атаки дронов погибли два жителя, в Донецке при попадании в ресторан погибли три человека

Утром 11 мая в Грайворонском городском округе Белгородской области в результате атаки дрона на грузовой автомобиль один мужчина погиб на месте, другой — доставлен в больницу с осколочными ранениями, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела Белгородской области, по информации губернатора Гладкова, восемь пострадавших, разрушения получили десятки частных домов и автомобилей.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в телеграме, что дрон сбросил взрывное устройство в городе Суджа, расположенном в 9 километрах от украинской границы, пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от полученных ран.

Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин сообщил о прямом попадании ракеты РСЗО HIMARS в ресторан. «В результате прямого попадания по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.

