Власти Оренбургской области ищут поставщика траурных венков

Правительство Оренбургской области объявило электронный аукцион на поставку траурных венков из искусственных цветов. «Idel.Реалии»* нашли соответствующую документацию на портале госзакупок.

В описании объекта закупки отмечается, что местным властям нужно пять видов различных венков. Самый дешевый обойдется областному бюджету в 7 604,45 рублей, а самый дорогой — в 14 254,93 руб. При этом, согласно условиям контракта, поставщик будет предоставлять продукцию по мере необходимости, а общая сумма на момент окончания контракта — 31 декабря 2024 года — не должна превысить 1,5 млн рублей. Таким образом власти решили контролировать военные потери уроженцев региона в Украине.



Как отмечает издание, с 24 февраля 2022 года по настоящее время аппарат губернатора и правительства Оренбургской области объявлял по меньшей мере десять аукционов на право поставлять траурные венки, из них два — с начала 2024 года, пять — в 2023-м.



Согласно подсчетам «Idel.Реалии», с начала полномасштабного вторжения России в Украину Оренбургская область потеряла по меньшей мере 1 119 человек, из них восемь — только за прошедшую неделю. И это только по открытым данным, в действительности цифра может быть существенно больше, так как российские власти скрывают данные о потерях.



Среди 15 регионов Поволжья Оренбуржье по количеству погибших занимает шестое место после Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Самарской и Саратовской областей.







*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».