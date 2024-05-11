ЕС согласовал проект о гарантиях безопасности для Украины

Послы стран Европейского союза согласовали проект о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает немецкая газета Welt, которая ознакомилась с документом. Они касаются политической, военной и экономической помощи и должны оставаться в силе до тех пор, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО.

В проекте прописано предоставление Украине консультаций в течение 24 часов после потенциальной агрессии против страны. Брюссель обещает Украине продолжение поставок летального и нелетального оружия, продолжение обучения солдат, помощь в реформировании сектора безопасности, поддержку в разминировании страны и сотрудничество в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.



«Европейский союз играет решающую роль в обеспечении непосредственной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной и гражданской помощи, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической поддержки, предоставления убежища перемещенным лицам, поддержки реформ, реконструкции и восстановления, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки», — указано в документе.

Однако договор исключает прямое участие солдат ЕС в боевых действиях против России.

Документ также предусматривает, что размер фонда помощи Украине в 2024 году достигнет 5 миллиардов евро. В дальнейшем он может быть увеличен в зависимости от потребностей украинской армии и возможностей стран ЕС.



В то же время Евросоюз намерен оказать Киеву масштабную поддержку в восстановлении страны. Для этого потребуется финансовая помощь в размере не менее трех миллиардов долларов. В феврале 2023 года Всемирный банк уже оценивал стоимость восстановления Украины в 411 миллиардов долларов США.



Между тем, как отмечает немецкое издание, обещания гарантий безопасности не имеют обязательной юридической силы, как и двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. Согласно внутренней информации ЕС, на данный момент такие гарантии предоставили только семь стран-членов: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.



Еще семь стран ЕС отказываются заключать двусторонние соглашения с Украиной по вопросам безопасности: Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и нейтральные государства — Ирландия, Австрия и Мальта. Швейцария и Турция, которые не входят в ЕС, также не хотят заключать соглашение о безопасности с Киевом.







Фото: Philippe Stirnweiss/European Union 2024/EP