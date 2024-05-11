Жителя Омска оштрафовали на 350 тысяч рублей за «одобрение поджога военкомата»

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей жителя Омска из-за опубликованного в соцсетях одобрения поджога красноярского военкомата, сообщил «Интерфакс».

Здания военкомата Советского и Центрального районов Красноярска подожгли в октябре 2022 года. Сообщалось, что неизвестный кинул в здание две бутылки с зажигательной смесью, небольшой пожар потушили сотрудники полиции, которые охраняли здание.



Омича признали виновным по статье о «публичном оправдании терроризма». Дело расследовали сотрудники УФСБ России по Омской области.



С начала полномасштабной войны с Украиной в разных городах России происходят поджоги военкоматов и административных зданий, после объявления «частичной» мобилизации они участились. Глава МВД Владимир Колокольцев 2 апреля сообщил, что за эти два года силовики установили 438 человек, причастных к таким поджогам.



В проекте «Зона солидарности» считают, что прокатившиеся по стране поджоги военкоматов нельзя считать терроризмом. По их мнению, «обязательный и один из основных квалифицирующих признаков «терроризма» — «устрашение населения» отсутствует», в некоторых случаях поджигали здания, которые вообще не функционировали.

