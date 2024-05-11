Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках под Луганском

UPD: Количество погибших возросло до четырех, количество пострадавших - до 11

Глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечник сообщил, что удар, «предположительно, был нанесен ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами». Погибли три человека, восемь находятся в больнице: шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения.

Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

Как сообщили в МЧС, на нефтебазе в Ровеньках ликвидировано 18 очагов возгорания. СК сообщает, что будет расследовать факт обстрела города Ровеньки кассетными боеприпасами.



Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что после удара по нефтебазе во временно захваченном Луганске у российских военных «появились серьезные проблемы с топливом», его слова приводит РБК-Украина.



За первые три месяца текущего года было атаковано 15 НПЗ в 10 регионах России, их общая перерабатывающая мощность — 192 млн тонн нефти в год. На фоне этого, согласно данным Росстата на конец марта, производство бензина в РФ снизилось на 14,3% в годовом выражении.



Фото: ТГ Леонид Пасечник