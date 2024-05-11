Генассамблея ООН на чрезвычайной сессии по ситуации на Ближнем Востоке приняла представленный ОАЭ проект резолюции с рекомендацией Совбезу одобрить членство Палестинской автономии в качестве полноправного члена организации. За документ проголосовало 143 страны, против — 9 (включая США, Венгрию и Чехию). 25 членов ООН воздержались, среди них Британия, Украина и Грузия.

В принятой сегодня резолюции Генассамблея отмечает, что Государство Палестина соответствует требованиям для получения членства, и рекомендует Совету Безопасности «пересмотреть этот вопрос положительно». Принятие Палестинской автономии в качестве полноправного члена требует одобрения Совбеза, а затем решение должно набрать две трети голосов в Генассамблее. При этом на своем заседании Совбеза в апреле этого не случилось из-за вето США.

Резолюция расширит возможности для палестинцев, в частности, делегация сможет выдвигать предложения и поправки напрямую, а не через другую страну, как это происходит сейчас. При этом у палестинской делегации по-прежнему нет права голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы Организации Объединенных Наций.

Посол Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что дополнительные права для Палестины в ООН будут поощрением для террористов. «Вы открываете двери ООН для современного нацизма» — сказал он.



В завершении своего выступления Эрдан пропустил экземпляр Устава ООН через портативный шредер для бумажного мусора, заявив, что именно так поступают делегаты, предлагающие Палестине полноправное членство в ООН.



Палестинская автономия находится в ООН в статусе государства-наблюдателя с 2012 года.

