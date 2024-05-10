Российская армия начала наступление на харьковском направлении

Минобороны Украины сообщило, что в пятницу утром российские войска попытались прорвать линию обороны ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей. Перед этим в течение суток на Волчанском направлении наносились авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Также было усиленно огневое давление на передний край украинской обороны. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что таких масштабных обстрелов артиллерией еще не было.

«Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения», — сообщили в Минобороны Украины.



В Волчанске, который находится в 50 км от Харькова, началась эвакуация, на данный момент в городе остаются три тысячи человек, до полномасштабного вторжения численность населения была около 17 тысяч человек.

По данным OSINT-проекта Deepstate, российские войска пытаются войти и закрепиться в поселках Гатище и Плетеновка, расположенных на окраине Волчанска. Такие же попытки предпринимаются в населенных пунктах вдоль границы непосредственно в направлении Харькова. Российская армия использует в основном пехоту с поддержкой небольшого количества техники. «Имеющихся ресурсов не хватит для глубокого продвижения», — считают аналитики.



Похожее мнение со ссылкой на военные источники транслирует Reuters. «Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны», — отмечает агентство, указывая, что побочными действиями российские военные пытаются избежать постоянных обстрелов Белгородской области







Фото: РБК-Украина