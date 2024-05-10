В Санкт-Петербурге автобус с двадцатью пассажирами упал в Мойку

UPD: ТАСС сообщил, что количество погибших возросло до четырех человек.





В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по Большой Морской улице. По предварительным данным, в салоне находилось около 20 человек», — говорится в заявлении.

По информации RusNews, три человека погибли остальных удалось спасти, 10 человек выбрались из салона транспорта самостоятельно, остальных эвакуировали спасатели.



В городском комитете по транспорту сообщили РИА «Новости», что водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробило ограду и упал в воду. При этом на видео видно, что водитель потерял управление еще до разворота.



В управлении МВД сообщили, что водителя задержали. Возбуждено дело по «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц».



Как пишет RusNews, по словам очевидцев, первыми на помощь людям, находящимся в автобусе, прибежали строители-мигранты, которые работают на местной стройке. Они находились на обеде и, как только увидели упавший в воду автобус, бросились спасать людей.



По сообщениям СМИ, из автобуса извлекли всех пассажиров и спасательная операция завершена.



Фото: Медиазона