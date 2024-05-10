Суд в Германии назначил автодилеру два года условно, 200 часов общественных работ и 20 тыс. евро штрафа за обход санкций

52-летний автодилер из Кельна был осужден за продажу в Россию автомобилей дороже 50 тыс. евро в нарушение санкций, введенных ЕС, сообщил канал The Sanctions Times.

Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции. При этом изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. «Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси», — заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.

В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 люксовых автомобилей, а также два мотоцикла дороже 5 тыс. евро, что также подпадает под санкции. Общая стоимость экспорта составила около 4,7 млн евро.



Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.

В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тыс. евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.





