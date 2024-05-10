В Волгограде задержали девятиклассника по подозрению в поджоге сотовой вышки

В Волгограде задержаны сразу несколько человек, которых подозревают в поджоге двух сотовых вышек, сообщает ASTRA. Среди задержанных трое несовершеннолетних — два восьмиклассника и один девятиклассник. Помимо них задержали также 18-летнего студента колледжа, 27-летнего таксиста и 37-летнего безработного.

По версии силовиков, 3 и 5 мая они подожгли сотовые вышки в Городищенском и Ворошиловском районах Волгоградской области. Действовали они якобы по указанию некоего куратора через телеграм-чат, который общался со студентом колледжа и перевел ему 400 долларов на криптокошелек.



В итоге против трех совершеннолетних задержанных и 16-летнего девятиклассника возбудили уголовное дело о диверсии. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.



При этом самые младшие задержанные — восьмиклассники — возраста уголовной ответственности не достигли.

В начале мая по подозрению в поджоге сотовой вышки полиция задержала 18-летнего местного жителя в Ивановской области. В обвинениях также фигурировал куратор, общение в телеграм-чатах и вознаграждение в сумме 350 тысяч рублей, которые ему так и не успели заплатить. Молодому человеку вменили статью об уничтожении чужого имущества, по которой ему грозит срок лишения свободы до пяти лет.



Как посчитал проект RE:RUSSIA, с 2011 года ежегодное число осужденных по «террористическим» статьям выросло в 42 раза.



Ранее правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому привлекать к уголовной ответственности за диверсию можно будет с 14 лет. Сейчас к ответственности по статьям о диверсии привлекают с 16 лет.

