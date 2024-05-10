Ночью российские войска атаковали Харьков ракетами и беспилотниками

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в три часа ночи 10 мая российская армия атаковала Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и беспилотниками. В результате атаки в трех частных домах начался пожар, 12 домов получили повреждения. Синегубов подчеркнул, что атака совершена на районы с исключительно гражданской инфраструктурой.

Пострадали два человека, ребенок 11 лет получил легкое ранения, женщину 72 лет доставили в больницу с острой реакцией на стресс.

Всего ночью Украину атаковали 10 ударными беспилотниками, как заявили в Генштабе ВСУ, силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все беспилотники.

Фото: телеграм-канал Олега Синегубова