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#Новости

Ночью российские войска атаковали Харьков ракетами и беспилотниками

10.05.2024

«Целями» в очередной раз стали гражданские объекты, два человека пострадали, повреждены 12 частных домов


Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в три часа ночи 10 мая российская армия атаковала Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и беспилотниками. В результате атаки в трех частных домах начался пожар, 12 домов получили повреждения. Синегубов подчеркнул, что атака совершена на районы с исключительно гражданской инфраструктурой.

Пострадали два человека, ребенок 11 лет получил легкое ранения,  женщину 72 лет доставили в больницу с острой реакцией на стресс.

Всего ночью Украину атаковали 10 ударными беспилотниками, как заявили в Генштабе ВСУ, силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все беспилотники.


Фото: телеграм-канал Олега Синегубова 

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