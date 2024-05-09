Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал положить конец «антисемитскому абьюзу» в британских университетах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак перед встречей с руководителями университетов призвал положить конец «антисемитскому абьюзу» в британских университетах, поскольку протесты против войны в Газе расширяются, а правительство пытается предотвратить беспорядки, которые в последние недели наблюдаются в американских кампусах, сообщает Associated Press.

По мнению премьер-министра, «громкое меньшинство в британских кампусах нарушает жизнь и учебу своих сокурсников, а в некоторых случаях пропагандирует откровенные антисемитские взгляды».



Как пишет AP, пропалестинские демонстранты начали строить палаточные городки в университетах Великобритании в течение последних двух недель, некоторые студенты и ученые призвали учебные заведения разорвать связи с Израилем из-за его наступления в секторе Газа. За последние дни в университетах, включая Оксфорд и Кембридж, было разбито около десятка палаточных городков. До сих пор демонстрации были относительно небольшими и мирными, но некоторые израильские студенты выражают опасения по поводу антисемитизма.



В четверг Риши Сунак и министр образования встречаются в офисе премьер-министра с руководителями университетов. И перед встречей глава правительства озвучил свою позицию.



По данным организации Communities Security Trust, занимающейся борьбой с антисемитизмом в Великобритании, в прошлом году число инцидентов на почве антисемитизма в университетских кампусах Великобритании утроилось на фоне роста напряженности в связи с войной на Ближнем Востоке.







Фото: AP