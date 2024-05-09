Мобилизованный из Иркутска в отпуске лег на операцию и получил 5,5 лет колонии за самоволку

Иркутский гарнизонный военный суд признал мобилизованного сержанта Олега Кустова виновным по двум эпизодам оставлении армии — до месяца и свыше месяца в период мобилизации, пишет «Сибирский экспресс».

Кустова мобилизовали 27 сентября 2022 года. 27 декабря ему предоставили увольнение до 3 января, но уже 30 декабря командир части приказал вернуться 1 января. Мужчина остался с женой в Ангарске и начал обращаться в больницы из-за проблем со здоровьем. В феврале ему сделали операцию, он продолжил лечение дома. Как указано в приговоре, «с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, желая отдохнуть от военной службы, в период мобилизации, без уважительных причин».



В марте 2023-го Кустов сам пришел в местный военкомат и попросил, чтобы ему дали направление на обследование в военный госпиталь. Но там ему заявили, что он должен вернуться на службу.



Кустов продолжил лечиться дома и обжаловал в суде решение о своей мобилизации, но проиграл. В апреле 2023 года он добровольно приехал в комендатуру в Иркутске.

В мае военно-врачебная комиссия признала его «годным к военной службе с незначительными ограничениями».



Кустов признал вину и раскаялся в содеянном. Суд счел, что он уклонился от службы, «желая отдохнуть от военной службы, в период мобилизации, без уважительных причин». И назначил 5,5 лет колонии.

По данным «Медиазоны»*, с начала 2024 года в военные суды поступило около 2,3 тыс. дел о побеге со службы, а с начала мобилизации в сентябре 2022 года — почти 7,4 тыс. дел. В марте 2024 года российские военные суды вынесли 684 приговора по статье о самовольном оставлении части, то есть 34 приговора в день.







*Признана в России «иностранным агентом».