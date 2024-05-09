В Париже улицу рядом с посольством России переименуют в проспект имени Алексея Навального*

Совет 16-го округа столицы Франции принял решение о переименовании проспекта Шантмес, который находится рядом с посольством России, в проспект имени Алексея Навального (Lʼavenue Alexeï Navalny). Кроме того, на углу проспекта и бульвара Лан, где находится дипконсульство, установят арт-объект в память о погибшем политике.

«Вчера единогласно проголосовали за то, чтобы назвать переулок в 16-м округе в честь российского политика Алексея Навального, ярого защитника свободы и борца с коррупцией, который умер в тюрьме 16 февраля», — сообщили депутаты в соцсети Х, опубликовав проект решения. В нем колонию № 3 в Харпе назвали «ГУЛАГом 2.0 в Арктике», где Алексей Навальный погиб от пыток.



В решении о переименовании улицы также были отмечены продвижение идей гуманистических и демократических ценностей и международное признание и уважение к борьбе Алексея Навального.



С аналогичной инициативой в Берлине выступили две немецкие общественные организации: движение «Да — демократии» и фонд «Будущее Берлина», сообщила Deutsche Welle**. Переименовать предлагается, в частности, отрезок улицы Беренштрассе в центре Берлина, где находится российское консульство. 17 марта на антивоенной акции, в которой приняла участие Юлия Навальная, активисты установили там импровизированную табличку с надписью «Aleksej-Nawalny-Straße».

Между тем российские власти продолжают бороться с Алексеем Навальным даже после его убийства. Инспекция ФНС № 23 по Москве обратилась в суд с требованием взыскать долг с Алексея Навального, суд оставил его без рассмотрения, однако подробности решения неизвестны.



Как и в случае с налоговой, почти через три месяца после гибели политик все еще числится в перечне «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признана в России «иностранным агентом».

Фото: DW