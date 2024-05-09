В результате обстрела Белгорода пострадали 11 человек

UPD: Губернатор Гладков сообщил сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 11 человек, разрушения выявлены в 26 домах, повреждены 53 автомобиля.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате утренней атаки в городе выявлены разрушения в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом дом, повреждены 37 автомобилей, девять из них полностью сгорели.

Пострадали 8 человек, среди них один ребенок — 11-летняя девочка с осколочными ранениями стопы. Четыре человека с осколочными ранениями доставлены в больницу, троим пострадавшим помощь оказали на месте.

В Белгородской области повреждены кровли в четырех частных домах и три автомобиля.

Минобороны России отчиталось, что над Белгородской областью было сбито 15 реактивных снарядов и один беспилотник. Еще два БПЛА сбили над территорией Брянской области и три — над Курской областью.



Как сообщил белгородский канал «Пепел», после атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» 6 мая власти региона обязали сотрудников сельхозпредприятий ездить на работу в бронежилетах и касках. Ранее касками уже обеспечили водителей общественного транспорта и курьеров в службах доставки.

По данным «Пепла», с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло 144 мирных жителя региона, на Белгородскую область приходится 73% всех потерь среди гражданского населения на территории РФ.







Фото: ТГ Вячеслав Гладков











