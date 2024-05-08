Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется взятка в размере 1,2 млрд рублей

Мосгорсуд признал законным арест отстраненного от должности замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в 1,2 млрд рублей от коммерсантов в обмен на выгодные строительные контракты, сообщила пресс-служба суда.

«Сумма взятки составляет порядка 1 млрд 125 млн рублей, точнее не помню. Она фигурирует как стоимость работ и затраченных на них материалов. Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты. Что, как мы подчеркиваем, не соответствует действительности», — цитирует ТАСС адвоката Иванова Мурада Мусаева.



Главный довод защиты по изменению меры пресечения — множество госнаград, которые заняли весь стол адвоката. Также адвокаты настаивали на том, что Иванову некуда скрыться, так как он внесен во все санкционные списки зарубежных стран. Однако Мосгорсуд не изменил решение Басманного суда и оставил заключение в СИЗО в силе.



Басманный суд 24 апреля арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, которым следствие вменяет дачу взятки. Следствие устанавливает причастность заместителя министра к возможным иным должностным преступлениям, а в деле могут появиться новые фигуранты, отметили ранее в правоохранительных органах. Иванов отвергает причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.







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