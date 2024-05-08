24-летнего новосибирца Илью Бабурина обвиняют по пяти статьям за попытку поджога военкомата, притом что его не случилось

На процессе во 2-м Восточном окружном военном суде в Новосибирске сторона обвинения запросила рекордный срок в 26 лет для 24-летнего новосибирца Ильи Бабурина, сообщил проект «Зона солидарности». Молодого человека обвиняют по нескольким статьям по делу о подготовке поджога военкомата при отсутствии пострадавших.

IT-специалиста задержали в сентябре 2022 года по делу об «организации теракта». Следствие утверждало, что Бабурин «по заданию иностранных заказчиков» искал «исполнителей для совершения поджогов» военкоматов.



Найденные исполнители сами пошли в ФСБ, принесли коктейль Молотова и дали показания против Бабурина. При этом им никаких обвинений в рамках этого дела предъявлять не стали.

Позднее за этот же эпизод Бабурина обвинили по еще одной статье — о «вовлечении в террористическую деятельность». По данным «Зоны солидарности», изначально молодой человек «под пытками и давлением» подписал признательные показания и досудебное соглашение, но затем отказался от сделки со следствием.

В апреле 2023 года Бабурину добавили обвинение в покушении на государственную измену, хотя новых эпизодов в деле не появилось. Следствие просто сообщило, что молодой человек организацией поджога военкомата собирался «оказать помощь» украинскому батальону «Азов»*. Затем новосибирца также обвинили в поджоге музыкальной школы, хотя Илья не имеет к нему никакого отношения, а следствие не предоставило убедительных доказательств.



«Если преступления моего подзащитного таковы, что за них предусмотрены такие суровые сроки, то, вероятно, он совершил нечто такое ужасное, с чем ни общество, ни правосудие не может мириться. <...> Но разве Бабурин обвиняется в чем-то таком? Нет, он никого не убил, не насиловал, ни грабил. От его действий даже по обвинительному заключению никому не причинен вред <...> Неужели за такие преступления человек заслуживает полжизни провести в тюрьме или колонии?» — цитирует «Зона солидарности» адвоката Василия Дубкова.



Бабурин отрицает обвинения в участии в «Азове» и поджоге музыкальной школы. 16 мая Бабурин выступит с последним словом.







*Признан в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.

