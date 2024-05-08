Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа»

За несколько дней перед решением суда владельцы «Макфы» предложили мировое соглашение по делу об обращении компании в доход государства. Об этом РБК сообщил адвокат Игорь Трунов. В рамках предложенного мирового соглашения «нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление». Также компания будет ежегодно направлять 1 млрд рублей «на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией».

Трунов назвал предложение «уникальным компромиссом, который может учесть интересы как государства, так и бизнеса». По его словам, передача предприятия в госсобственность грозит остановкой производства и последующим дефицитом хлебобулочных изделий, так как «Макфа» — крупнейший в России производитель макаронных изделий, на предприятиях которого работают 6000 человек.



Однако все эти аргументы и обещания на Генпрокуратуру не повлияли, а суд удовлетворил исковые требования о передаче активов «Макфы» государству.



Адвокат Павел Хлюстов сообщил РБК, что с решением «Макфа» не согласна и будет обжаловать, также защитой усматриваются основания для обращения в Конституционный суд.



«Генеральная прокуратура ходатайствовала о немедленном исполнении решения, в связи с чем контроль над компанией не остается у действующих собственников до апелляционной инстанции», — отметил Хлюстов.

В марте Генпрокуратура потребовала изъять активы «Макфа» в пользу государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Ведомство указывало, что владельцы компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов совмещали бизнес с госслужбой — Юревич занимал должности мэра Челябинска и губернатора Челябинской области, а Белоусов был депутатом Госдумы.



По данным расследования «Новой газеты Европа»* и «Трансперенси Интернешнл»**, российские власти подали уже 40 требований о национализации более 180 частных компаний.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**Признана в России «иностранным агентом».