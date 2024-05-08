Великобритания высылает из страны российского военного атташе

Лондон принял решение выслать российского военного атташе, лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости и ограничить срок действия российских дипломатических виз, сообщает Reuters. Министр внутренних дел Великобританиии Джеймс Клеверли назвал этот шаг ответом на «злонамеренную деятельность» Москвы.

Выступая в среду в парламенте, Клеверли заявил, что российского военного атташе вышлют из страны, так как он является секретным сотрудником российской военной разведки. «Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько связанных с Россией объектов недвижимости в Великобритании... Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Великобритании», — цитирует министра агентство.

На прошлой неделе члены НАТО заявили, что они «глубоко обеспокоены» недавними атаками в Чехии, Германии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, в которых они обвиняют Россию. В апреле британцу были предъявлены обвинения в том, что он ведет враждебную государственную деятельность в интересах России, в том числе якобы вербует других людей для поджога связанного с Украиной коммерческого объекта в Лондоне.



В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Великобритании в причастности России к поджогу абсурдны и являются частью информационной войны.



Министр внутренних дел Великобритании сообщил, что реакция на последние меры Великобритании скорее всего вызовет «обвинения в русофобии, теории заговора и истерии со стороны российского правительства», но британское правительство и дальше будет жестко реагировать на российскую угрозу.









