В российские суды в апреле передали рекордное число дел об «оправдании терроризма»

По данным «Агентства»*, в апреле в российские военные суды поступило 52 дела об «оправдании терроризма», в апреле 2023 года в суды поступило 39 уголовных дел по данной статье. В первые четыре месяца этого года в суды в среднем поступало 37,2 дела об оправдании терроризма в месяц.

Статья об «оправдании терроризма» используется российскими властями в любых ситуациях. По ней преследовали после взрыва в здании ФСБ в Архангельске в 2018-м году. Журналистку Светлану Прокопьеву* приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за тексты о взрыве. По этой же статье в марте 2024 года получил четыре года колонии математик и политзаключенный Азат Мифтахов**.



После полномасштабного вторжения России в Украину статью стали применять против антивоенно настроенных россиян. Согласно данным «ОВД-Инфо»*, с начала вторжения как минимум 155 человек подверглись преследованиям по этой статье за антивоенные высказывания. Среди обвиненных по этой статье — один из первых осужденных в России за военные «фейки» муниципальный депутат Алексей Горинов, эту статью ему вменили уже после того, как он получил первый приговор.



Как отмечает «Агентство», число дел по статье об «оправдании терроризма» растет все последние годы: в 2018 году по ней осудили 93 человека, а в 2023 году — уже 416 человек.



Увеличение числа дел по статье происходит из-за квалификации украинских атак на оккупированные Россией территории как теракты, поэтому любой их анализ может попасть под статью об «оправдании терроризма». В начале 2024 года за пост об ударе по Крымскому мосту в колонию отправили социолога Бориса Кагарлицкого**.



Адвокат «Первого отдела»* Евгений Смирнов отмечает, что «государство считает терактом любое насильственное сопротивление против развязанной им войны, а тех, кто пытается проанализировать причины такого сопротивления — лицами, оправдывающими терроризм». По его мнению, рост сопротивления в стране влечет за собой и рост количества дел о терроризме и его оправдании. «Аналогичный «подъем» мы наблюдаем и по другим категориям дел, связанных с сопротивлением властям», — заявил Смирнов.





*Признаны в России «иностранными агентами».

**Внесены в список «террористов и экстремистов».