Университет Восточной Финляндии отказался от присвоения звания Почетного доктора бывшему лидеру финских «зеленых» Тарье Кронберг

Как пишет Yle, торжественная церемония должна была состояться в начале июня. Однако на внеочередном заседании совета факультета социальных и экономических наук было принято решение отменить присвоение звания Почетного доктора Тарье Кронберг. За день до этого, стало известно о ее участии в мероприятиях в России.

Как считают в Университете Восточной Финляндии, выступления Кронберг на Кантовском конгрессе и Примаковских чтениях в России противоречат принципам вуза. Эти мероприятия в Финляндии рассматривают как часть российского влияния на мировую политику.



Решение о присвоении Кронберг звания Почетного доктора социальных наук было принято в марте. В пресс-релизе университета говорилось, что Кронберг — исследователь, занимавшая ранее пост главы региона Северной Карелии, работавшая депутатом, министром и европарламентарием. «В своей научной карьере она уделяет особое внимание концепции „мягкой безопасности“, изменениям во внешней политике и политике безопасности, политике великих держав и ядерному разоружению», — было указано в документе.



В настоящее время Тарья Кронберг работает экспертом в Стокгольмском институте исследования проблем мира.



Кронберг являлась одним из первых сопредседателей исполкома еврорегиона «Карелия», который был создан в 2000 году совместным решением Союзов коммун Финляндии и правительством Республики Карелия. Он позиционировался, как географическая совокупность сопредельных территориально-административных единиц Карелии и Финляндии, объединенных общими интересами по развитию экономики, охране природы, сохранению и развитию культуры.



Фото:Yle