Запрет на оправдание

Гособвинение оспорило оправдательный приговор Александру Кошечко из Брянской области по делу о сорванной георгиевской ленте, сообщила SOTAvision*.

Кошечко обвиняли по статье об осквернении символов воинской славы России. По версии обвинения, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал с бушлата военнослужащего георгиевскую ленту, втоптал ее в грязь и произнес фразы оскорбительного характера.

Суд изучил представленные видеозаписи и пришел к выводу, что георгиевской ленты на рукаве военного не было. Более того, защита Кошечко указала на то, что уголовное дело об осквернении символа воинской славы было заведено после неоднократных жалоб подзащитного на избиение депутатом Нетьинского сельсовета Дмитрием Браковенко и его братом. В итоге Кошечко оправдали.

Однако обвинение это не устроило. В апелляционном представлении гособвинитель попросила отправить дело на повторное рассмотрение, мотивируя это тем, что суд первой инстанции «нарушил проверку доказательств и не дал правовой оценки показаниям свидетелей». По мнению прокурора, лента могла быть сорвана еще до начала видеозаписи.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон об уточнении правового статуса георгиевской ленты: с этого момента она стала формально относиться к «символам воинской славы». Отсутствие этого статуса ранее не мешало правоохранителям возбуждать уголовные дела по статье о «реабилитации нацизма» за «осквернение» этого символа.

По данным «ОВД-Инфо»*, с начала войны фигурантами антивоенных дел стали 912 человек.

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П

ризнаны

в России «иностранными агентами».