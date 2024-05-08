Мосгордума лишила мандата депутата от КПРФ Евгения Ступина* за «неуважительные пропуски заседаний»

Евгению Ступину, который после признания «иноагентом» в сентябре прошлого года покинул страну, вменили 10 пропусков заседаний по неуважительным причинам. В действительности Ступину намеренно не давали подключаться к заседаниям Мосгордумы удаленно, создавая технические помехи.

Несколько депутатов поинтересовались, почему мандата не был лишен Владимир Рыжков, «прогуливавший» заседания 2 года, находясь в эмиграции. Глава Комитета по регламенту Александр Семенников, объяснил, что считать причину уважительной или неуважительной парламентское большинство может произвольно, на свое усмотрение.



Кроме того, по заявлению Семенникова, в невозможности подключения Ступина к заседаниям виноват он сам, так как якобы «находится в недружественной стране, которая блокирует доступ к российским ресурсам».



За лишение Ступина мандата проголосовали 28 депутатов, «против» выступили только пятеро: Екатерина Енгалычева от КПРФ, Максим Круглов и Сергей Митрохин от партии «Яблоко», Михаил Тимонов* и Елена Шувалова.



В сентябре 2023 года по аналогичной причине томская гордума лишилась двух независимых депутатов — Артема Канарева и Андрея Фатеева. Фатеев уехал из России в декабре 2021 года, Канарев покинул страну в марте 2022-го после публичного осуждения войны с Украиной. Они пытались участвовать в заседаниях удаленно, но в думе этому препятствовали.



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Признаны в России «иностранными агентами».Фото: ТГ Евгения Ступина