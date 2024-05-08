США приостановили поставку оружия Израилю

Президент Байден приостановил поставку 3500 бомб Израилю на прошлой неделе, чтобы предотвратить использование американского оружия в наступлении на город Рафах, заявили во вторник вечером представители администрации.

По информации The New York Times, администрация Байдена рассматривает вопрос о том, стоит ли задерживать будущие поставки, однако пока к четкому решению не пришли. Приостановку отправки вооружений используют в качестве инструмента влияния на подход Израиля к ведению войны, так как в администрации Байдена разочарованы, что их израильские коллеги не прислушиваются к позиции США по поводу наступления на Рафах, которое может привести к большим жертвам среди мирного населения.



Издание отмечает, что Израиль в значительной степени зависит от Соединенных Штатов в плане вооружения, особенно в том, что касается батарей противовоздушной обороны, которые использовались вместе с американскими войсками, чтобы сбить почти все из более чем 300 ракет и беспилотников, выпущенных по нему Ираном в прошлом месяце.

При этом, как пишет NYT, изначально Байден придерживался позиции, что Израиль не должен атаковать Рафах без плана, позволяющего эффективно минимизировать потери среди гражданского населения, но в последние недели Белый дом все чаще давал понять, что не считает военную операцию в Рафахе вообще возможной.



В последние несколько дней израильские войска приказали эвакуировать 110 000 гражданских лиц из Рафаха и нанесли авиаудары по целям в приграничных районах города в ответ на ракеты ХАМАС, которые убили четырех израильских солдат в выходные. А информация о приостановке поставок оружия появилась сразу после заявления о начале военной операции в Рафахе.



Администрация Байдена не прекращает поставки всего оружия Израилю и на данный момент не приняла окончательного решения о том, как поступить с бомбами, которые были задержаны на прошлой неделе, сообщает NYT. По словам официальных лиц, администрация только что одобрила последний транш помощи в виде оружия и оборудования на сумму 827 миллионов долларов.



Однако, как отмечает издание, администрация Байдена стоит перед сложным выбором. На этой неделе в Конгрессе должны представить доклад с оценкой того, использовал ли Израиль американское оружие в соответствии с американским и международным правом. Отчет может положить начало ожесточенным дебатам об американской ответственности за войну Израиля, которая уже вызвала широкие протесты в студенческих городках. Вывод о том, что Израиль нарушил закон, в геометрической прогрессии усилит давление на Байдена с целью дальнейшего ограничения поставок оружия. А вывод о том, что Израиль вел войну на законных основаниях, несомненно подогреет протесты и вызовет новые жалобы со стороны демократов в Конгрессе.





Фото: Reuters