На профессионального доносчика из Петербурга Тимура Булатова завели дело о «дискредитации» армии

«Медиазона»* обнаружила на сайте Тверского районного суда Москвы карточку с протоколом о «дискредитации» армии, составленным на гомофоба и серийного доносчика Тимура Булатова.

В разговоре с журналистами Булатов сначала сказал, что ему ничего не известно о протоколе и усомнился в его существовании, сообщив, что поддерживает войну и еще в 2015 году на Донбассе «положил четверых американских инструкторов». Однако затем уточнил, что ему «звонили из Москвы», и протокол «выкинут».

Что стало поводом для административного преследования, неизвестно. Как рассказал «Осторожно, новости» сам Булатов, неделю назад ему пришло письмо о вызове на опрос, он проигнорировал его, после чего дело поступило в московский суд.

«У меня вопрос большой, где дискредитация и где я — человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около восьми человек, и по всей России более 20. Мало того, что СВО я поддерживаю, я еще в 2015 году был на Донбассе», — заявил Булатов «Осторожно, новости». И предположил, что на него могли написать донос сторонники Светланы Пеуновой* (Лады-Русь) — создательницы секты «Академия развития Светланы Пеуновой», так как до этого он писал во все инстанции обращения с требованием признать эту организацию «экстремистской».



Петербуржец Тимур Булатов известен доносами на ЛГБТ**-людей и срывом тематических мероприятий. По его же словам, после его заявлений из российских школ уволили около 60 ЛГБТ-учителей, который он «выявил» через соцсети.



По его жалобе в 2019 году завели дело на художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову* — он обвинил девушку в распространении порнографии из-за рисунков вульвы, которая Цветкова запостила в соцсетях. После этого было заведено несколько менее резонансных уголовных дел по доносу этого «борца за нравственность», как он сам себя называет.





*Признаны в России «иностранными агентами».

**«Международное движение ЛГБТ» признано в России «экстремистским».