Ночью 8 мая российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил, что по Украине были запущены ракеты «Кинжал», «Искандер-М», «Искандер-К», «Калибр», управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 были выпущены с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС. Всего Россия атаковала 76 средствами воздушного нападения — 55 ракетами и 21 ударным дроном. ПВО Украины смогла поразить 59 воздушных целей.

По предварительным данным, в результате обстрела три человека были ранены: два человека пострадали в Киевской области, ранен ребенок в Кировоградской области.



Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ночная атака была нацелена на объекты энергетики в шести областях: Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Львовской. Есть повреждения на объектах генерации.

В Полтавской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, крылатые ракет попали в объект генерации энергии в Львовской области.

Как сообщили в ДТЭК, ночью были атакованы три теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование. Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. «С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли», — сообщили в ДТЭК.

Владимир Зеленский отметил символичность атаки 8 мая. «Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму... Мир проспал возрождение нацизма — в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, испытывают дежавю. Остановить это, как и в 1945-м, способен только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Фото: ДСНС Украины